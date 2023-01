Collecte de fonds: une grosse arnaque sur le dos des victimes

Décidément rien n'émeut certaines personnes, pas même une tragédie nationale causée par l'accident de Kaffrine.



Douloureux restera le souvenir de la tragédie qui a frappé le Sénégal ce 8 janvier avec l'accident de la route ayant ôté la vie à plus d'une quarantaine de personnes et causé une centaine de blessés. Pour autant, en ces moments de détresse et de tristesse, des personnes mal intentionnées profitent de ce malheur pour arnaquer les populations sensibles à cette situation.



À travers un faux compte via les réseaux sociaux, un profil du nom de Rougui Kane a été repéré en train de faire une collecte de fonds au nom des victimes. Cette "tentative de vol" a toute de suite été signalée par les internautes pas dupes.



À noter que la prise en charge des victimes est assurée par l'Etat du Sénégal qui s'est enquis de la situation sur les lieux. À cet effet, une enveloppe de 200 millions F CFA a été dégagée pour les blessés et les familles des victimes.