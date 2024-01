Collectivités territoriales : 74 milliards FCFA du PACASEN au profit de 124 communes

Le quatrième Comité Technique Opérationnel du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal s'est ouvert ce matin à Saly. Ce programme a réalisé des infrastructures sur 124 communes du Sénégal qui ont des effets positifs sur la vie des Sénégalais.





"Mis à la disposition de 124 communes pilotes sur 558 que comptent notre pays, le PACASEN est un des instruments de politique publique initié grâce à la vision éclairée du Président de la République son Excellence Macky Sall, pour contribuer au développement des Collectivités territoriales", a rappelé Boubacar Diallo, Directeur de Cabinet du Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires.





Il ressort aussi de cette rencontre que 900 projets ont été mis en œuvre dans les collectivités précitées. L’apport du PACASEN dans l’amélioration des conditions de vie des populations ont convaincu les bailleurs à poursuivre la belle aventure.





"Plus de 74 milliards de francs CFA ont été injectés pour plus de 900 projets pour les 124 communes pilotes du PACASEN. Aujourd’hui, nous sommes dans une phase transitoire et les partenaires ont accepté d’augmenter l’enveloppe de financement pour que nous puissions élargir le nombre de communes bénéficiaires du PACASEN », a informé Boubacar Diallo, Directeur de Cabinet du Ministre des Collectivités Territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires qui a ajouté :





« Ce programme a permis la formation de 115 commissions fiscales et a permis aux collectivités territoriales d’augmenter leurs ressources propres. La formation des élus territoriaux est renforcée pour une meilleure appropriation de ce programme afin de parvenir à des réalisations ».





L’autre bon point à verser dans le compte du PACASEN, c’est l’augmentation des investissements dans les collectivités territoriales. De plus, cette rencontre a permis d’harmoniser leur position en attendant de rencontrer les bailleurs que sont l’Agence Française de Développement (AFD) et la Banque Mondiale.





Le PACASEN a grandement contribué à l'opérationnalisation de l’Acte III de la Décentralisation, en participant au développement des capacités de gouvernance et de financement des collectivités territoriales (CT).





La performance des collectivités territoriales





Le Directeur Général de l’Agence de Développement Municipal (ADM), Baye Oumar Guèye a affirmé que les Collectivités territoriales travaillent d'arrache-pied pour l'atteinte de leurs objectifs.





"L’ensemble des collectivités territoriales sont performantes. L’esprit du programme, c’est qu’on demande d’atteindre des objectifs. Et, c’est après une évaluation qu’une enveloppe est allouée à la collectivité locale. Nous avons constaté que depuis le début, toutes les communes travaillent d’arrache-pied pour atteindre ces objectifs", a approuvé Monsieur Guèye.