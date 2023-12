Colloque AFI-L’UE et l’ASSG : L’intelligence Artificielle pour booster les activités commerciales

Un débat dans l’ère du temps. Réfléchir, comprendre et analyser les transformations induites par l’IA en gestion des organisations, telles sont les ambitions de cette édition spéciale du Colloque annuel de l’Association Sénégalaise des Sciences de Gestion (ASSG) en collaboration avec AFI-l'UE.





Cette édition spéciale, prévue sur deux jours les 19 et 20 décembre, se concentre sur le thème de « Diriger une entreprise et faire du commerce à l'ère de l'intelligence artificielle (IA) ». La cérémonie de lancement a été marquée par une prestation émotionnelle de la chorale de l'établissement qui a rendu hommage au fondateur décédé en avril 2022. Dans son discours d'ouverture, la présidente du Groupe AFI-l'UE, Mariama Coulibaly, a mis en exergue l'importance de discuter des enjeux contemporains liés à l'IA : « L'intelligence artificielle est devenue un instrument transversal qui pénètre tous les domaines de la vie. En tant qu'université, il est impératif que nous abordions toutes les thématiques actuelles qui touchent la communauté. Le savoir, c’est quelque chose qui doit se partager. Quand il y a une technologie nouvelle, il faudrait qu’on réfléchisse à des moyens et les opportunités qu’offrent cette nouvelle technologie». La nouvelle patronne de cet institut a insisté sur la nécessité pour le groupe AFI-L’UE de participer à ce genre d’initiative.





Ce colloque qui se présente comme une édition spéciale devait être la 10e du genre de l'ASSG. Son président, Professeur Birahim Gueye, s'est expliqué en évoquant sa volonté de reporter cette passe de 10 en raison des nombreux rendez-vous vers lesquels le Sénégal se dirige. L’enseignant-chercheur à l’université Gaston Berger est revenu sur les motivations du thème de cette année : « Nous nous posons la question de savoir comment, à l’ère de l’IA, faire du commerce. Aujourd’hui avec la profusion d’informations et leur traitement rapide permis par l’IA, il peut devenir compliqué de pouvoir saisir véritablement le travail qui est fait et de faciliter la coordination et continuer à garder une supervision directe sur ce que font les uns et les autres dans les organisations ». Le colloque a également abordé les préoccupations éthiques liées à l'IA. Le Professeur Birahim Gueye a rappelé que l'IA est un outil, et son impact dépend de la manière dont on l'utilise. Il a salué la stratégie nationale d'IA au Sénégal mais a mis le doigt sur la nécessité de rester proactif et de ne pas simplement suivre le progrès technologique. « C’est une innovation majeure qui apporte de nouvelles fonctionnalités mais il faut tenir compte de ça. Je pense qu’on est sur la bonne voie pour tenir compte de cette nouvelle réalité », a-t-il expliqué.





Le colloque a également bénéficié de la participation des autorités locales, avec la représentation du ministre de la Communication et de l'Économie Numérique, Aissatou Jeanne Sy. La directrice des TIC est revenue sur les actions entreprises par l'État en matière d'IA : « Nous avons récemment élaboré la stratégie de l’intelligence artificielle. Il y a 6 volets dans lesquels on retrouve 2 volets essentiels : le capital humain (formation à la sensibilisation) et l'autre, c'est l’utilisation de l’IA pour tous et dans tous les domaines. Et donc cette activité d’aujourd’hui qui permet de réfléchir sur comment l’IA peut être intégrée dans le commerce et les entreprises est assez importante ».





Selon la représentante, l'IA est actuellement appliquée dans l'agriculture et le tourisme, avec un accent particulier sur la formation. Elle a indiqué la nécessité de surmonter les barrières linguistiques et l'analphabétisme, tout en appelant à une participation étendue, notamment dans le secteur informel. « Si on doit tirer profit de cette intelligence artificielle, il faudrait qu’elle soit l’affaire de tous, estime-t-elle. Il faudrait également que l’on accompagne le secteur informel qui n’est pas forcément analphabète numériquement parce qu’il utilise tous les outils. Ça veut dire qu’il ya déjà une appétence à l’utilisation du numérique qu’il faudrait favoriser avec non seulement ces données en les accompagnant pour qu’ils aient des outils numériques, ces données qu’ils vont produire, les accompagner pour leur montrer comment ces données peuvent accompagner leurs commerces ou améliorer leurs profits ».