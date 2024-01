Colonel Touré, nouveau chef de l’Ecomig : "Lorsque la Gambie sera en paix, le Sénégal aura (aussi) la paix "

Changement à la tête de l’Ecomig en Gambie. Le commandant de cette force de la Cedeao, Aly Kane a passé le relais au colonel Boubacar Touré hier mercredi 10 janvier 2024 à Foni. Dans l’allocution prononcée à l’occasion, le nouveau patron de l’Ecomig a promis de marcher sur les pas de son prédécesseur, en privilégiant une collaboration étroite avec les forces de défense et de sécurité gambiennes.





« Nous sommes là pour eux »





« Nous ne ferons rien sans les informer. Nous voulons avoir de très bonnes relations avec eux afin de pouvoir réaliser ensemble notre mission. Nous voulons qu’ils nous considèrent comme leurs frères et sœurs et nous sommes là pour eux » a déclaré le colonel Boubacar Touré. Le haut gradé a par ailleurs promis d’exécuter sa mission avec toute la transparence et la responsabilité nécessaires afin que la paix règne au Sénégal et en Gambie. « Nous avons la conviction que lorsque la Gambie sera en paix, le Sénégal aura également la paix », a-t-il ajouté.





« Nous proposons des consultations médicales dans nos différents camps »





Son prédécesseur Aly Kane a dressé un petit bilan des actions de l’Ecomig sous son commandement. « Nous avons commencé par une opération conjointe avec les forces de sécurité gambiennes et nous nous sommes également davantage concentrés sur des programmes pour sensibiliser les civils à notre mission et leur fournir une assistance médicale gratuite. Nous fournissons également du personnel médical dans divers hôpitaux et proposons des consultations médicales dans nos différents camps » a déclaré le haut gradé.