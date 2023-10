COM’ZONE MILITAIRE N°7 DE THIÈS : Le Cemga Mbaye Cissé installe le colonel Thierno Gningue dans ses nouvelles fonctions

Le général de corps d’armée Mbaye Cissé, chef d'État-major général des armées (CEMGA), a présidé, ce mardi 3 octobre 2023, sur «La Place du Président Mamadou Dia» de «La Promenade des Thiessois» (ex-place de France), la cérémonie d'installation du nouveau commandant la Zone militaire n°7, le Colonel Thierno Gningue, qui remplace, à ce poste, le Colonel Boubacar Koïta. Au programme, «une prise d'armes ; le rituel de passation de commandement ; un défilé ; un cocktail».





Une prise de commandement à la tête de la zone militaire n°7 mise à profit par le Colonel Thierno Gningue, pour exprimer toute sa gratitude au chef d'État-major général des armées (CEMGA), pour « le choix porté sur ma personne », magnifier « le travail de mes prédécesseurs, particulièrement le colonel Boubacar Koïta, qui, grâce à son engagement, la zone militaire n°7 se trouve sur une belle dynamique », ainsi que les efforts de l’ensemble des Forces armées pour « la réalisation des objectifs de transformation pour lesquelles les Armées se sont engagées depuis plusieurs années dans le cadre de la montée en puissance ».





Sur la place qu’occupe la zone militaire n°7 dans le dispositif des forces armées, vu le nombre important de corps qui se trouvent sous ses responsabilités, le colonel Thierno Gningue de remarquer que « ladite zone occupe une place stratégique dans le dispositif des armées, avec son statut de plateforme de formation et d'entraînement pour la mise en condition opérationnelle des unités des armées, mais aussi de celle des autres forces de défense et de sécurité ». Pour cela, « nous disposons d'infrastructures adaptées à la mise en condition opérationnelle des unités, nous avons le centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne, le centre d'entraînement national Capitaine Gor Mac Niang, en plus de trois écoles de formation, à savoir l’école d’application et de perfectionnement, l’École nationale des officiers d’active et la base école de Thiès qui forme les pilotes de l’armée de l’air, sans compter aussi la présence de deux unités de réserve générale que sont le bataillon de commandos et le bataillon de blindés».