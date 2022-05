[Vidéo] Combat Baye Mandione -Zarco : La Police interpelle 09 individus suite à des actes d'agression avec armes blanches

Gros coup de massue pour ces malfaiteurs ! Sûrement lors de leur forfait, ils sous-estimaient le potentiel des éléments de la Police nationale.



En effet, dimanche après-midi, la vidéo d'une agression dans une villa sise à la zone de captage est devenue virale sur les réseaux sociaux.

On y voit deux individus armés de machette poursuivant un conducteur de moto jusqu'à l'intérieur d’une maison pour prendre la moto.



D’après des informations exclusives de Seneweb, les patrouilles dans le secteur au moment des faits et des renseignements ont permis l'interpellation de l'un des malfaiteurs. Il se nomme Ibrahima Diouf, né en 1992 à Grand-Yoff et se présente comme tailleur. Il a été formellement identifié par la victime. Son complice, un certain Bocar est actuellement recherché.



A part Ibrahima Diouf, nos sources annoncent que les éléments du commissariat de Grand-Yoff ont mis la main sur 08 autres individus dans la zone de captage suite à des actes d'agression avec armes blanches à l'occasion du départ du lutteur Zarko pour l'arène nationale. Il s'agit des nommés : Moussa Bave, Babou Bane, Abdou Ndiaye, Moussa Sané, Gora Diop, Amadou bineta Ndiaye. Nous y reviendrons.