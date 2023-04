Cometrip ou comment dénicher une villa de luxe pour un week-end de rêve

Le Sénégal est rempli de zones incroyables à visiter. Mais la nouvelle tendance c'est la location de villa.





De belles villas, de tout standing dans les lieux touristiques mais aussi dans les grandes villes du pays.





Que ce soient des familles, des couples ou un groupe d'amis, la mode aujourd'hui est de réserver une villa privative le week-end et profiter d'un moment intime avec ses proches.





Les prix varient en fonction du standing et de la zone. Les villas les plus abordables sont les plus risquées.





On réserve une villa pour s'offrir un séjour de qualité et absolument pas pour vivre une aventure catastrophique.





Ce qui arrive plus souvent qu'on veut le croire. Ceci s'explique par le fait que tous les prestataires dans ce domaine ne sont pas forcément des professionnels. Louer une belle villa de qualité devient alors un parcours du combattant.





Difficile de savoir si on paie le bon prix pour la villa et si le service après vente sera à la hauteur.





Néanmoins, des jeunes PME et startups se sont attaquées à ce problème. On peut citer Cometrip qui a pour vocation de faciliter les séjours au Sénégal.





Réserver un logement n'a jamais été aussi simple car on sait qu'on paie le bon prix et la plateforme challenge constamment le marché pour rendre accessible les offres.





Cometrip c'est un peu l'Amazon des séjours et le Netflix des villas. Plusieurs propriétaires aujourd'hui font confiance aux PMEs dans le domaine des séjours à court terme, en l'occurrence à Cometrip au Sénégal pour trouver des clients.





Les avantages pour réserver une villa et ne pas forcément aller dans un hôtel sont nombreux.





Pour un prix forfaitaire et très souvent abordable, on a un logement exclusif en moyenne de 4 chambres en toute intimité avec nos proches.





Ce business est aussi rentable pour les propriétaires qui y trouvent leurs comptes. Louer sa maison secondaire sur la petite côte à Dakar ou même au Sine Saloum quand on n’y est pas et se faire des revenus secondaires alléchants.





Les villas au bon rapport qualité prix sont très rarement disponibles, il faut réserver plusieurs jours à l'avance ou des mois pour être sûr de la sécuriser.





Il y a aussi ces très belles villas, intrigantes, nichées pas loin Dakar et de la petite côte méconnues du grand public.





Cette magnifique villa qui illustre cet article en fait partie. Pour la modique somme de 150 000 FCFA, offrez vous un dépaysement dans un cadre luxueux.