Cometrip ou comment profiter de la Destination Sénégal sans tomber dans le piège des arnaqueurs

Le Sénégal est une destination touristique de plus en plus prisée. Chaque année la capitale dakaroise reçoit des milliers de touristes pour découvrir le Sénégal. Durant cette période, les vacanciers et les touristes sont une cible parfaite pour les délinquants et les arnaqueurs.





Ces arnaques sont devenues légions, on assiste à une prolifération d’agents immobiliers qui se présentent comme des professionnels, publient des offres de tourismes sur les réseaux sociaux et disparaissent dans la nature une fois leur méfait accompli. Beaucoup de cas d’agents touristiques, de guides frauduleux ou d’arnaques ont été constatés dans les réseaux sociaux.





Le schéma d’arnaque est toujours le même : l’individu publie de très belles offres touristiques, des belles villas ou appartements sur les réseaux en se faisant passer pour le propriétaire. Le client pressé peut facilement tomber dans le piège et faire une réservation fictive et voir son capital disparaître.





