Commande d’Airbus revue : Air Sénégal a choisi son nouvel avion

En novembre 2019, Air Sénégal avait commandé huit A220-300 à Airbus. Objectif de la compagnie nationale : développer son réseau long-courrier en Europe et son réseau régional, en Afrique. La livraison devait être bouclée fin 2022, mais un seul appareil a été mis à disposition.



Alors que les sept autres allaient suivre, Air Sénégal décide de changer ses plans. Début 2023, en effet, la compagnie annonce qu’elle va revoir sa commande. À cause de problèmes techniques liés aux moteurs P&W (Pratt & Whitney) des A220-300, justifiaient-ils, les responsables du pavillon sénégalais se tournent vers l’Embraer E195.



Mais cette idée sera abandonnée lorsqu’il a été constaté que l’E195 traine le même problème que l’A220-300. Et Air Sénégal jettera finalement son dévolu sur l’A321 Neo.



D’après Bés Bi, qui donne l’information, les responsables de la compagnie considèrent que cet appareil répond au mieux à leurs besoins. Le souligne cependant que la date de livraison des appareils n’est pas encore communiquée.