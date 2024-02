Commande de 1000 bouteilles d’huile : Une ex responsable de l'APR grugée

Déclarés coupables du délit d’escroquerie, S. M. K. Diagne a été condamné à 2 ans de prison. Une peine assortie de la somme de 30 millions de francs d’intérêts civils à payer à la plaignante Mame Khary Mbacké, l’ancienne députée Apériste de Touba par ailleurs coordonnatrice du Regroupement des Acteurs du Secteur Industriel Agro-alimentaire de Touba (Rasiaat).



Relaxé du délit de recel, son complice M. Mbaye a écopé du sursis mais il devra payer une amende d’un million.



L’Observateur souligne que le Tribunal correctionnel de Diourbel a tranché le différend opposant les partenaires commerciaux hier. La victime, qui avait passé une commande de 1000 bidons de 20 litres d’huile, chiffre le préjudice financier à 23,5 millions.



D’après l’enquête, le prévenu, commerçant au marché Ocass de Touba, avait initié, en décembre 2022, une transaction avec la société « Yandé Sarl » dirigée par la plaignante, qui s’active dans le commerce et la production de l’arachide.



Selon les termes de l’accord conclu au téléphone, une commande de 1000 bidons d’huile de 20 litres a été passée, et le prix unitaire fixé à 23 000 F CFA.



S. M. K. Diagne n’a pas respecté ses engagements. Il a dupé le chauffeur-livreur sans régler le déchargement de la marchandise à la cantine de M. Mbaye. Après s’être emparé des factures portant la mention payée, il a pris la fuite en empochant les 23,5 millions.



Il sera appréhendé à Dakar avant d’être placé sous mandat le 9 décembre 2022 suite à une plainte déposée contre lui.



Le Procureur avait requis 5 ans de prison. Me Serigne Diongue, avocat de La Défense, avait demandé la restitution du montant de 11,500 millions consigné par son client, M. Mbaye, pour obtenir une liberté provisoire. La source ne précise pas s’il a obtenu gain de cause.