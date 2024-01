Commandos disparus en mer : La famille d'un des marins souhaite être édifiée

Vendredi dernier, cinq commandos marins ont été portés disparus, au cours d'une intervention en haute mer contre un navire suspecté de trafic international de stupéfiants au large de Dakar. À l'heure où ces lignes sont écrites, les recherches se poursuivent, mais ils restent toujours introuvables. Parmi les commandos dont on est sans nouvelle, figure Makane Diouf, un commando marin habitant la cité Batrain de Ouakam.







Sur RFM, sa famille, sous le choc et dans le désarroi, demande à être édifiée sur son sort. «Ils étaient en mission et leur bateau a coulé. C'est ce que nous avons reçu comme explication. Ils nous ont ensuite dit que les recherches continuent. Mais qu'on se dise la vérité. Trop, c'est trop. Ils n'ont qu'à nous dire la réalité. Les gens défilent sans cesse dans la maison et l’on ne peut rien leur dire. Depuis vendredi, nous n'avons aucune nouvelle de notre fils. Et nous voulons savoir où se trouve mon frère et dans quelle condition il est. Qu'on nous dise ce qui se passe réellement. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité, ce qui s'est réellement passé, parce que je ne peux pas concevoir qu'ils aient mis la main sur les trafiquants, alors qu'on n'a même pas vu leur ombre. En général, ils montrent les gens à la télé. Mais toujours rien. On veut savoir ce qui se passe. Notre patience a duré. On n'en peut plus », se lamente Mamadou Dème Diouf,le frère aîné du militaire Makane Diouf porté disparu en compagnie de quatre de ses frères d'armes.