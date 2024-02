Commerce : Le ministère va lancer sa plateforme digitale d'information commerciale

Le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME va lancer sa plateforme digitale d'information commerciale. En prélude de son lancement, une présentation de l'application mobile de la plateforme a été faite les mardi 27 et mercredi 28 février en présence des acteurs économiques. Des échanges sur l'environnement des affaires ont suivi la présentation de la plateforme.



Le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME a initié des séances de partage et d'appropriation de la plateforme avec notamment des acteurs de la grande distribution comme Auchan, EDK, Casino entre autres et des entreprises meuniers comme SEDIMA et NMA ou encore FKS.