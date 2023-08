Commissariat du Plateau : Le commissaire Thiobane succède à Khady Fall

C'est à travers une cérémonie empreinte de convivialité que la précédente cheffe de service du commissariat du Plateau, la commissaire Khady Fall, a passé le témoin au commissaire Mass Thiobane, précédemment patron du commissariat d'arrondissement de Ndamatou à Touba.





Ce dernier a été installé, ce mercredi matin, dans ses nouvelles fonctions par le chef du Service régional de Sécurité publique de Dakar, le commissaire divisionnaire El Hadj Cheikh Dramé, a appris Seneweb.





Des autorités administratives, religieuses et coutumières, des délégués de quartier et des habitants du Plateau ont pris part à cette cérémonie de passation de service. Parmi eux figurent le Grand Serigne Abdoulaye Makhtar Diop et le sous-préfet Djiby Diallo.





Les habitants du Plateau ont exprimé leur satisfaction à l'égard de la commissaire sortante Khady Fall pour le travail remarquable qu'elle a effectué à la tête de ce service.





Voici quelques images.