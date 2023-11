Commune de Kédougou : le maire appuie les écoles en fournitures scolaires

Les parents d’élèves des 15 écoles de la commune de Kédougou peuvent pousser un ouf de soulagement. Après un mois de la rentrée des classes, le Directeur General de Dakar Dem Dikk Ousmane Sylla, a accompagné les écoles en fournitures scolaires, avec un montant de 12 millions de Fcfa.





Ce geste, qui facilite la rentrée, entre dans le cadre des 9 compétences transférées aux collectivités territoriales, dont l’éducation. En effet, au cours d’une cérémonie qui s’est tenue ce vendredi 10 novembre 2023, le maire de la commune Ousmane Sylla a mis la main dans la poche pour remettre un important lot de fournitures scolaires d’une valeur estimée à 12 millions de FCFA.





Très touché par cet appui, Ibrahima Cissokho, Secrétaire Général de l'IEF, a fait le bilan des deux ans du maire Ousmane Sylla à la tête de la commune en termes de réalisation. « C’est une tradition qui se perpétue mais depuis deux ans des innovations ont été apportées. En deux ans vous avez changé la carte scolaire de Kédougou. La création des cases de tout-petits est l’un des éléments les plus importants. En espace de deux ans par votre engament, par votre détermination vous avez construit vers l’aéroport des salles classes. Chose qu’on ne pouvait jamais imaginer. Vous l’avez promis et vous l’avez fait. Vous avez également révolutionné l’ensemble des écoles de la commune. Aujourd’hui, beaucoup d'écoles ont fait % sur les résultats scolaires et ça c'est grâce à vos actions multiples dans la région. Votre accompagnement a donné un nouvel élan au secteur de l'éducation. Nous vous remercions vivement pour les efforts consentis », a soutenu Secrétaire Général de l'IEF de Kédougou.





Ce geste selon la maire de la commune de Kédougou, est une importance capitale. « Je suis très honoré d’entendre ces réalisations. Je m'en rends compte de ce que nous faisons mais maintenant je connais l'importance de cela. Parce que, je minimise encore ce que nous avons fait car le chantier est grand. Je suis un pur produit du Secteur de l'éducation, appuyer ce secteur devient un impératif pour la réussite de nos enfants. Je ne pourrais pas être à ce niveau de poste si l’école ne m’avait pas donné cette possibilité. Nous allons accélérer la cadence. Nous allons redoubler les efforts pour que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions », dit-il.