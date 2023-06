Commune de Nguéniène : Des paysans formés dans la gestion durable des ressources naturelles

Le manque d’eau et le phénomène de la salinisation des terres sont des facteurs qui, depuis longtemps, plombent les rendements des terres de Bagana, Ndianda Ndiémane et Fadial, entre autres villages de la commune de Nguéniène, située dans le département de Mbour.





Pour y faire face, les paysans de ces localités sont formés par des experts japonais de l’ONG Mura no Miraï dans la gestion durable des ressources naturelles.





Ce programme, qui a démarré en 2017, a formé 29 habitants de ces différents villages. ‘’Il est nécessaire, aujourd’hui, de s’orienter vers l’expérimentation et l’adoption de nouvelles stratégies de formation de l’agriculture et de l’élevage. C’est ce qui explique notre coopération avec l’ONG japonaise Mura no Miraï. La formation avec leurs experts nous a permis de connaître une autre approche dans la gestion des sols et la maîtrise de l’eau. Elle permettra aux producteurs d’augmenter leurs rendements, de gérer les ressources et de s’inscrire dans la durabilité’’, a fait savoir Mamadou Ndiaye, responsable du programme, lors de la visite, hier, de l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Izawa Osamu.





Ce projet est déroulé sur une espace de trois hectares dans le village de Bagana, qui sert de ferme et d’école de formation. Son objectif est d’accompagner plus de 10 000 paysans dans l’acquisition de compétences en matière d’agriculture durable.