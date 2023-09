Commune de Niaguis (Ziguinchor ) : Un périmètre agricole complètement dévasté par les vents violents

Plusieurs maisons ont été secouées le 4 septembre dernier par les rafales de vents violents à Niaguiss dans le département de Ziguinchor. Certaines demeures ont perdu une partie de leurs toitures.





Mais le pire reste la dévastation des périmètres agricoles de la ferme pédagogique et de développement durable de Niaguis dirigée par le jeune Amadou Moustapha Diatta. Tout ou presque a été ravagé sur ce périmètre par les les forts vents accompagnés par les pluies diluviennes. Plants d'oranges, de bananes, de papayes, de piments, concombres, d'aubergines entre autres produits agricoles se sont retrouvés à terre du fait des rafales de vents. En plus de ces plantations, le poulailler installé dans la ferme s'est effondré. Conséquence, plusieurs voire la majorité des poules ont été prises au piège, a confié le jeune Moustapha Diatta.





- Pas de pertes en vies humaines, mais les pertes sont énormes.





"C'est vers les coups de 17h le jour du 04 septembre, que les rafales de vents ont commencé à envahir Niaguis raconte", le Directeur de la ferme pédagogique et de développement Adama Moustapha Diatta. "Ces vents ont secoué le poulailler avant qu'il ne s'écrase. Heureusement les ouvriers à l'intérieur des installations ont eu le temps de sortir avant l'effondrement des bâtiments réservés à l'élevage des poules", a-t-il ajouté. Le jeune qui dirige cette ferme pédagogique estime à coup de millions les pertes. Il affirme avoir averti les autorités locales et administratives part rapport à cette catastrophe.





- Conséquence plusieurs jeunes en stage dans ce périmètre vont devoir suspendre leur pratique





Cette ferme pédagogique accueille plusieurs jeunes venant de différentes universités et écoles de formation de différentes contrées ou localités de la région de Ziguinchor. Ainsi, avec ce désastre les jeunes en stage dans cette ferme pédagogique et de développement de Niaguis en ce moment vont devoir trouver un autre endroit pour continuer leur stage pédagogique ou alors mettre fin à leur formation pratique.