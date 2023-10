Commune de Patar : Un litige foncier oppose le maire aux paysans

Alerte sur le foncier au Sénégal. Des litiges éclatent presque un peu partout. Après Bambilor, un cas se déroule village de Gapo dans la commune de Patar situé dans le département de Diourbel.







Selon la Rfm, qui relaie l’information, depuis 2012, les populations sont victimes de spoliation foncière. Une situation qui a fini de plonger le collectif des paysans de Diourbel dans la colère. Ces derniers dénoncent cette forfaiture et accusent le maire « d’avoir cédé leurs terres à des promoteurs privés ».





«Trop c’est trop. Ils veulent nous prendre nos terres par force. Chose que nous n’allons pas accepter. Nous avons déjà tracé la voie vers les cimetières. Nous sommes prêts à mourir pour défendre nos terres. Nous n’allons pas reculer parce que nous en avons marre. Et on ne va pas les laisser faire. Depuis 2012, ils sont en train de manœuvrer pour nous confisquer nos terres», se désole Cheikh Faye, le coordonnateur du collectif sur Rfm.





« Le maire est derrière toute cette mafia, accuse-t-il. Il est complice et responsable de la situation. Il est en train d’appeler au dialogue pour faire le malin, mais nous sommes au courant qu'il continue toujours de distribuer gratuitement nos terres aux hommes d'affaires. Les travaux de construction ont déjà démarré. Le maire distribue nos terres et veut ensuite dialoguer. Nous allons mourir, mais on ne va pas laisser passer cette forfaiture », lâche-t-il.





Le maire de Patar, accusé, promet de répondre ultérieurement, rapportent nos confrères de la Rfm.