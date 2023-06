Communication du ministère de l’Environnement : Patrice Sané annonce son départ

«Après quatre années mémorables (trois ans et un mois au ministère des Pêches et 11 mois au ministère de l’Environnement) le moment est venu pour moi de prendre congé de cette équipe extraordinaire», a annoncé, ce vendredi 30 juin 2023, le désormais ex-conseiller technique en charge de la communication du ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique (MEDDTE).