Compagnie Transair : Retards, annulations et sécurité en question, les passagers mécontents témoignent

Les passagers de la compagnie aérienne privée sénégalaise Transair expriment de plus en plus leur mécontentement quant à la qualité des services proposés. Entre retards injustifiés, annulations de vols sans explications, voire problèmes de sécurité, les passagers partagent leurs expériences peu reluisantes, mettant en lumière des problèmes de professionnalisme qui suscitent des préoccupations quant à la sécurité des vols.









Une grogne qui grandit un peu plus chaque jour. La compagnie aérienne privée sénégalaise Transair, qui assure en moyenne 60 vols par semaine, dont 40 à l'intérieur du Sénégal, se trouve actuellement sous le feu des critiques de la part de ses passagers insatisfaits. Plusieurs témoignages ont été recueillis par Seneweb, exposant une série de problèmes de qualité de service, de retards injustifiés, d'annulations soudaines de vols, et même de préoccupations en matière de sécurité.











« Ils annulent les vols sans prévenir »







L'un des témoignages les plus récents a été partagé sur la page "Stop à l'incivisme au Sénégal". Un passager anonyme a relaté son expérience lors du vol Dakar-Brazzaville prévu pour le 9 septembre. Malgré leur arrivée à l'aéroport à 6 heures pour les formalités et l'enregistrement, les passagers ont dû faire face à un retard. À 10 heures, une annonce a été faite, indiquant un délai supplémentaire de 45 minutes. Cependant, à 11 heures, une nouvelle déclaration les a laissés perplexes, annonçant purement et simplement l'annulation du vol sans explication. "Le vol Transair à destination de Bamako, Abidjan, Libreville et Brazzaville a été annulé. Merci," déclare le passager, notant l'absence totale d'explications ou d'excuses de la part du personnel au sol.







Le témoignage continue en détaillant la réaction des passagers confrontés à cette situation confuse. "C'est ainsi que tout le monde s'est dirigé vers l'agence pour demander des explications et surtout connaître la suite. S'ils allaient nous faire partir dans un prochain vol, le même jour ou le lendemain, s'ils allaient nous rembourser ou nous prendre en charge en attendant, etc." La réponse du responsable de la compagnie a été tout sauf rassurante : "Nous ne savons pas, l'avion a un problème technique. J'ai essayé d'appeler pour trouver une solution. Pour l'instant, il faut attendre jusqu'à 18h pour savoir."









Des hébergements temporaires « 0 étoiles »











Parmi les passagers, précise le narrateur, se trouvaient des personnes vulnérables, notamment des femmes enceintes, des nourrissons, des personnes âgées et des étudiants. La situation a rapidement dégénéré, avec des passagers assis par terre devant l'agence et des bébés dormant à même le sol sur des pagnes. Face à l'exaspération grandissante des passagers attendant depuis des heures, la compagnie a finalement trouvé une solution pour ceux se rendant à Bamako et à Abidjan.











"Mais pour les deux dernières destinations, il va falloir qu'on rentre chez nous et 'qu'on garde contact,'" s'exclame le passager, notant le ton sarcastique de la déclaration de la compagnie. La solution proposée était de payer le transport pour rentrer chez eux, sans aucune indication sur la date du prochain vol. Cette proposition a été largement rejetée par les passagers, certains étant étrangers et d'autres venant de loin sans logement à Dakar. Finalement, vers 16 heures, les passagers ont été pris en charge, mais les conditions d'hébergement ont été jugées insatisfaisantes. Le passager affirme : "Nous étions tous surpris de l'endroit où nous allions dormir !".