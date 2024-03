Complicité de vol : Deux garçons sauvés par les caméras de surveillance

Accusés de complicité de vol par leur voisin, Cheikhouna Sow et son ami Ndiaga Seck ont échappé à une condamnation. Ils étaient attraits à la barre du tribunal de grande instance de Mbour, à l'audience des flagrants délits pour complicité et incitation au vol, détention de chanvre indien et d'arme. Leur voisin A. Diop, âgé de 15 ans avait, à trois reprises, volé de l'argent dans la maison de la nommée Bernadette. Cet élève en classe de 6e désigne ses deux voisins comme étant ceux qui l'ont poussé à voler sous la menace.





Dénoncés, Cheikhouna Sow et Ndiaga Seck seront arrêtés. Un cornet de chanvre indien et un couteau seront trouvés sur le premier nommé.





À la barre, Assane Diop a une nouvelle fois accusé ses deux voisins. Il explique qu'il escaladait le mur de la maison de Bernadette avec l'aide des deux prévenus. Cheikhouna Sow reconnait fumer du chanvre indien et que lors de son arrestation, il détenait un cornet de cette drogue. Pour le couteau, il explique qu'il est un décorateur et qu'il l'utilise dans son travail.





Heureusement pour les deux garçons à peine majeurs, les caméras de surveillance installées aux quatre coins de la maison de Bernadette les ont sauvés.





Appelée à témoigner, en effet, la dame Bernadette a affirmé que les vidéos ont montré que le jeune Assane Diop venait toujours seul et que les deux prévenus n'ont jamais été aperçus aux alentours de son domicile.





Le procureur a demandé la relaxe de Ndiaga Sène et requis une condamnation de trois mois de prison contre Cheikhouna Sow pour les délits de détention de chanvre indien et d'arme blanche.





Maitre Abdoulaye Tall, qui défendait les deux prévenus, a demandé au tribunal de bien vouloir relaxer Cheikhouna pour le chef de détention d'arme. Pour l'avocat, le couteau détenu par son client est un matériau dont le jeune garçon se sert pour ses activités décoratives. "C'est un décorateur. Il utilise le plus souvent un couteau pour son travail. Concernant la détention de chanvre indien, je sollicite qu'il vous plaise de tendre la perche à ce jeune garçon. Mieux, de lui faire une condamnation dissuasive pour qu'il arrête d'utiliser le chanvre".





Ndiaga Sène a été relaxé de tous les chefs d'accusation et son ami Cheikhouna Sow condamné à sept jours de prison.