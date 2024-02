Concert de Sidy Diop à Mbour : le film de l’agression mortelle d’un lutteur

M. Diop et M. Faye, âgés respectivement de 19 et 21 ans, poursuivis pour meurtre et association de malfaiteurs, seront édifiés le 15 mars prochain. La date du délibéré fixée par la chambre criminelle de Mbour.





L’Observateur renseigne que les faits remontent au 28 mars 2021. Baptisant sa fille, un ami de Sidy Diop invite le chanteur à prendre part à la cérémonie familiale. Celle-ci se transforme très vite en baptême-concert après que l’invité d’honneur est monté sur scène. C’est la ruée au domicile de M. Guèye.





D’après le récit du journal, les voleurs sont de la partie. Ainsi, la fête battait son plein avant que les choses ne se gâtent. Parmi la foule, 2 jeunes décident de commettre leur larcin, ciblant le téléphone portable d’un des invités. Munis d’un couteau, les malfaiteurs menacent la victime qui lâche prise.





M. Faye cible une autre proie : le lutteur O. D. Gomis qui était en train de filmer le chanteur Sidy Diop avec son téléphone. La proie s’avère coriace. Sous la menace du malfaiteur, le lutteur réplique et lui assène un violent coup de poing à la figure. M. Diop rapplique pour venir en aide à son acolyte. L’agresseur plante un coup de couteau à l’adversaire. Atteint au cœur, ce dernier rendra l’âme avant même son évacuation.





M. Faye réussit à s’échapper mais son complice n’a pas eu la même chance. M. Diop n’a dû son salut qu’à l’intervention d’un des invités qui l’a sorti des griffes des jeunes mécontents. Sauvé d’un lynchage public, le mis en cause sera mis à la disposition de la police.





Sous le feu roulant des questions des enquêteurs, il n’a pas tardé à balancer son copain. Ce dernier sera cueilli dès le lendemain chez lui au quartier Tefess où il s’était réfugié.





Attraits hier vendredi, à la barre de la chambre criminelle de Mbour, ils changent de version et s’accusent mutuellement.