Concours International de Négociation Contest 2023 : les étudiants internationaux triomphent en Chine

L'étudiant sénégalais Mansour Sy remporte le concours international de négociation 2023 avec son équipe . D’après son obtention du second prix de « 3 chuang National Competition de E-commerce du 13 édition National de Université Innovation, créativité et entrepreneuriat dans une collaboration renouvelée avec la Construction Leadership Group Office of China (Hangzhou) Cross-Border E- Commerce Comprehensive Pilot Area, Hangzhou Exit and Entry Administration et Hangzhou Homie Technology Co., Ltd.concours de e-commerce.





Cet étudiants international sénégalais marque son emprunt dans cet concours renommé avec son équipe dynamique qui a démontré des compétences de négociation solides et une stratégie bien élaborée, ce qui leur a permis de se hisser à la première place dans les deux catégories du concours : à la fois en ligne et sur site. Sous la supervision du professeur Wang Ke du Collège d'économie et de gestion, quatre étudiants internationaux dont un Sénégalais nommé Mansour Sy ont été distingués comme d'excellents négociateurs. L'événement a attiré une participation considérable, avec plus de 160 équipes venues de toute la Chine, parmi lesquelles figuraient plus de 30 équipes d'étudiants internationaux. Le format du concours, combinant des éléments à la fois en ligne et sur site, a offert une plateforme diversifiée pour évaluer les compétences des participants.