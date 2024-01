Condition de vie des retraités : Les inspecteurs du Trésor posent le débat

La question de la condition des retraités de la Fonction publique, en particulier celle des agents du Trésor, a suscité une large réflexion au niveau du bureau de l’Amicale des inspecteurs du Trésor.





En effet, après avoir rendu de bons et loyaux services à l'Administration, la vie d'un retraité du Trésor n’est pas du tout considérée comme un repos bien mérité. Elle demeure une fatalité, voire une sanction, pour certains, à cause des modiques pensions de retraite.





Au Sénégal, une constante demeure : les retraités se plaignent toujours de la modicité de leurs pensions de retraite.





Ainsi, dans une perspective d’amélioration de la politique sociale de l’Administration du Trésor, notamment à l’endroit de ses retraités, la mutuelle du Trésor a mis en place un groupe de réflexion sur la problématique de la condition du retraité de l’Administration du Trésor.





Le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Cheikh Tidiane Diop, les agents ainsi que des retraités du Trésor ont échangé autour de la thématique “Quelle retraite pour l’agent du Trésor ? Etat des lieux et perspectives".





Pour le ministre Moustapha Ba, cette thématique constitue une préoccupation majeure pour l’ensemble des corps de l’Administration du Trésor. Il a ainsi salué cette initiative de l'amicale tout en invitant les inspecteurs du Trésor "à l’union et à la fraternité pour une posture et une démarche concertée qui devront être, en tout temps et en tout lieu, empreintes de dignité".





L'amicale a cherché à saisir la perception que les retraités se font de la gestion de la retraite afin de leur garantir de beaux vieux jours.