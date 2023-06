Condoléances: Le ministre Aliou Sow au chevet d'Alioune Mbaye Nder

Le ministre de la Culture Aliou Sow, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu au domicile d'Alioune Mbaye Nder pour présenter les condoléances de l'État, après le décès de l'épouse du chanteur.







"Je lui ai transmis ainsi qu'à sa famille et sa belle famille le message du Chef de l'Etat tout en priant pour le repos de l'âme de la défunte au Paradis.Son message de gratitude, d'affection et de fraternité à l'endroit du Président Macky Sall a été d'une qualité exceptionnelle .Que le Seigneur accorde à Alioune ainsi qu'à sa famille la foi et la force nécessaires en de pareilles douloureuses circonstances", a déclaré M. Sow.