Confrontation avec Adji Sarr : la nouvelle requête des avocats de Ousmane Sonko

L’ex masseuse, Adji Sarr, et le leader de Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko, ont rendez-vous dans le bureau du Doyen des juges d’instruction, Oumar Maham Diallo, mardi prochain, 6 décembre.





Avant, le 1er décembre dernier, les avocats de l’opposant ont adressé une nouvelle requête au Doyen des juges. Laquelle rappelle que « par correspondance reçue le 06 octobre 2022, nous vous avions saisi d’une demande portant sur l’audition entre autres du sieur Mamadou Mamour Diallo » mais « celle-ci est restée sans suite », se désole la défense.





Mes Bamba Cissé et Cie reviennent à la charge : « le 21 novembre 2022, le médecin Alfousseyni Gaye, qui a établi le certificat médical, a été entendu dans le cadre d’une seconde audition. Il vous a déclaré (que) par rapport au certificat médical, le 03 février 2022, j’ai reçu des appels persistants de Maitre So et de Mamour Diallo et tous leurs appels tournaient autour du fait de savoir si j’avais adressé un certificat médical et quel en était le contenu. Je leur avais répondu invariablement que j’attendais la réquisition des officiers de police. »