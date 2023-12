Conquête du marché sous-régional et africain : les commerçantes outillées

Le processus visant à professionnaliser les activités de commerce sur les corridors internationaux est enclenché. C’est dans ce compte qu’il faudra verser l’atelier de formation d’une trentaine de femmes responsables d’organisations faîtières de productrices et de commerçantes à Kaolack. Le but visé, c’est la professionnalisation des activités de commerce informel exercées par des femmes. Autrement dit, il s’agit de renforcer leurs compétences en techniques, financières et managériales des acteurs du commerce.







C’est une initiative d’ENDA CACID. En fait, il s’agit de préparer les femmes commerçantes à s’adapter à la dynamique des politiques de frontières, d’intégration économique dans la sous-région voire à l’échelle continentale.









C’est autour de cette problématique que le Centre africain pour le Commerce l’intégration et le développement ( CACID) de l’ONG ENDA s’est attelé à apporter des solutions pour les actrices économiques des régions Centre et Est du Sénégal.





Pour le chargé de programme de l’organisation, la rencontre de la capitale du Saloum qui réunit une trentaine de responsables d’organisation faîtières devrait avoir un effet multiplicateur « Il s’agit de préparer les participantes au processus de professionnalisation, avec les procédures de formalisation, d’obtention d’autorisation FRA et de cartes d’import-export en espérant des restitution au sein de leur base pour que ces connaissances puisse être partagées au maximum », a expliqué Souleymane Baro .