Conseil des Ministres : Macky Sall donne des instructions pour le renouvellement des équipements des boulangers

Le Chef de l'Etat Macky Sall, a encore une fois réaffirmé la volonté du Gouvernement à accompagner et moderniser le secteur de la boulangerie. C'est ce qui ressort su communiqué du Conseil des Ministres de ce mercredi 03 janvier 2024.





Se prononçant sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat est revenu sur la régulation du secteur de la boulangerie en demandant au Premier Ministre, Ahmadou BA et au Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises d’accentuer, en relation avec les professionnels de la boulangerie et les associations de consommateurs, la régulation optimale du secteur.