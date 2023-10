Conseil National du Patronat : Le plaidoyer de Meissa Fall pour résoudre la Gestion du Contentieux Social en milieu professionnel

Meissa Fall, Président de la Commission « Dialogue Social et Normes du Travail » du Conseil National du Patronat (CNP) du Sénégal, a prononcé un discours au nom de son président Baïdy Agne empêché, lors de la demie journée d'échanges et de sensibilisation sur la « Gestion du Contentieux Social en milieu professionnel » qui s'est tenue ce vendredi 6 octobre.



Il a rappelé l'importance de la présence des participants, affirmant que cela « traduit l'importance que vous attachez au développement d'un environnement apaisé en milieu professionnel, source d'une plus grande productivité du travail et de plus de compétitivité de nos entreprises. »



Le président de la commission a également exprimé sa gratitude envers la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Innocence Ntap Ndiaye tout en remerciant aussi les partenaires du CNP en ces termes à savoir les Centrales Syndicales des Travailleurs et la Fondation Konrad Adenauer (FKA).



L'objectif de la journée a été expliqué ainsi : « Si le CNP vous a convié à cette ½ journée d'échanges et de concertation, c'est pour apprécier la gestion du contentieux social dans nos entreprises et qui, je précise, interpelle aussi bien le Chef d'entreprise, le Directeur des Ressources Humaines, les Délégués du Personnel, ainsi que l'Administration du Travail. »



Meïssa Fall a insisté sur l'importance de la gestion des contentieux sociaux en déclarant : « Une bonne gestion desdits contentieux sociaux, je le rappelle, devra permettre à toute Entreprise d'atteindre ses objectifs de croissance ou de restructuration par une meilleure compréhension et analyse des relations interprofessionnelles. »



Il a également encouragé la réflexion collective sur la résolution des conflits sociaux en déclarant : « Je dirais donc que le CNP vous parle aujourd'hui de cette nécessité de réfléchir, tous ensemble, sur comment faire face aux contentieux sociaux qui peuvent entraver le bon fonctionnement de nos entreprises, comment comprendre les enjeux et les formes desdits conflits, quelles sont les stratégies et les techniques de négociation à mettre en œuvre pour les réduire au strict minimum. »



Le président de la commission a évoqué sa préoccupation face aux statistiques : « Cependant, les dernières statistiques officielles produites par les services de la Direction Générale du Travail et de la Sécurité Sociale, nous informent que pour l'année 2022, sur les 3629 conflits individuels en milieu professionnel recensés par les Inspections du Travail, 724 ont été transmis au tribunal du Travail, contre 656 en 2021, soit une hausse de 10.36% en une année. Nous disons que c'est trop ! Il nous faut apaiser le climat social au sein de l'entreprise. »



Concernant les conflits collectifs, il a déclaré : « Bien que nous constations une tendance à la baisse en 2022 après les importantes hausses de ces trois dernières années, le nombre de conflits collectifs est encore élevé. Il nous faut le réduire. »



Il a identifié les principales causes de ces conflits collectifs : « Ici, les conflits ont pour principales causes : les salaires et accessoires de salaires, le dialogue social, l'applicabilité des conventions collectives, le licenciement pour motif économique, etc. »



Son discours s’est poursuivi par un appel à une approche partenariale pour résoudre les conflits sociaux : « C'est pourquoi, le CNP a toujours prôné cette approche partenariale Employeurs-Travailleurs pour la résolution des conflits sociaux en milieu professionnel, et cet effort devra être poursuivi aussi longtemps qu'il sera nécessaire avec l'appui de l'Administration du Travail, du Haut Conseil du Dialogue Social et des partenaires sociaux ici présents. »



Meissa Fall a mis en avant l'importance de la gestion des contentieux sociaux dans le contexte mondial : « La gestion des contentieux sociaux en milieu professionnel est aussi cette réponse à la mondialisation. » Il a cité plusieurs défis économiques mondiaux et régionaux tels que la pandémie de Covid-19, la hausse des coûts du fret, et la nécessité d'efficacité, de productivité, de flexibilité et d'innovation pour les entreprises et leurs travailleurs.



Il a conclu son discours en rappelant les deux points majeurs soulevés par le CNP : La réactualisation des différentes sections du Tribunal du Travail, dépassées avec la nouvelle classification des métiers et l’évolution technologique et la révision du Code du Travail.