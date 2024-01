Consolidation de la paix en Casamance : la faction Diakaye du MFDC s’engage sur le front de la réconciliation

La faction Diakaye du MFDC exhorte les populations au pardon et à la réconciliation pour le développement de la Casamance. Cette position intervient après la signature des accords de paix, le 13 mai 2023 avec l’Etat du Sénégal.





Le commandant de cette faction du MFDC, Fatoma Coly a prêché la paix lors des journées culturelles du Fogny Diabancounda. Ces journées ont été marquées par une cérémonie de lutte destinée à consolider la paix.





L'ancien chef combattant qui a décidé du dépôt des armes au mois de Mai 2023 a invité les populations notamment la jeunesse à sortir leur terroir du sous-développement. Surtout que la zone a accusé d’énormes retards du fait du conflit.





« Si les jeunes acceptent de travailler forcément il y aura le développement qui peut être un moyen de maintien de la cohésion dans la zone et de la paix », a défendu l’ex-commandant de Diakaye. Sur cette question de Paix, Fatoma Coly de Diakaye affirme : " ne pas comprendre qu'entre casamançais, que les gens peinent à se pardonner, et aussi ne peuvent se réconcilier ".





La réinsertion des ex-combattants





Ces journées ont réuni autour d’une même table ex-combattants et populations pour échanger sur les perspectives de consolidation de la paix et de réconciliation au service du développement.







Au nom des populations de Fogny Diabancounda, Solo Gassama a aussi interpellé les membres des organisations non étatiques et étatiques ayant contribué au dépôt des armes à régler la question de la réintégration des ex-combattants. Un point essentiel dans la recherche de la paix définitive et la concorde en Casamance.





Cette cérémonie culturelle sanctionnée par la réconciliation les deux communautés Diola et Mandingue qui forment le Fogny Diabancounda a été soutenue Catholic Relief Results (CRS). D’ailleurs le chef d’antenne de CRS Ziguinchor, Salamon Diédhiou a déclaré : " la paix n'est pas quelque chose qu'on proclame, mais c'est quelque chose qu'on vit ".





Pour lui, il est impensable et incompréhensible de vouloir faire la paix et se retrouver de l'autre côté à se battre. Ainsi, il pense qu'avec la culture, qui est fédératrice, il est possible d'arriver à consolider la paix.





Il est important selon le chef d'antenne de CRS de faire découvrir à tout le monde la paix, qui n'est : " rien d'autre que de se concentrer sur l'essentiel de ce qui est de bon chez l'autre, au lieu de se concentrer sur ce qui est de mauvais ".





Ces journées culturelles sur la consommation de la paix ont eu lieu à Diannah, dans la zone de Abéné durant 3 jours. Elles sont rythmées par une diversité d’activités.