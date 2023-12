Consulat général du Sénégal à Madrid : Le calvaire des Sénégalais en quête de passeport





La communauté sénégalaise d’Espagne fait face à des difficultés majeures, dans l'obtention du passeport auprès du consulat général du Sénégal à Madrid, "autrefois considéré comme une référence en Europe dans le traitement des dossiers des compatriotes", selon des compatriotes établis en Espagne.





Cette situation a plongé la communauté dans la tourmente, menaçant la stabilité juridique et la vie quotidienne de nos compatriotes.





Selon eux, la pénurie de passeports crée une série d'obstacles, empêchant le renouvellement ou l'acquisition de la carte de séjour et mettant en danger le statut légal de nombreux Sénégalais en Espagne. De plus, l'absence de ce document vital constitue une complication quasi insurmontable pour les prestations sociales et la demande de nationalité espagnole, entre autres, privant ainsi la communauté sénégalaise d'opportunités essentielles d'intégration et de bien-être.





En effet, note Momar Dieng Diop, un d'entre eux, " les nouveaux arrivants en Espagne dans les embarcations de fortune aussi porteurs d’espoir de nombreuses familles rencontrent également toutes les difficultés du monde pour obtenir un certificat de résidence, document essentiel dans le processus de régularisation de leur séjour".





Ce problème de passeport, dit-il "est encore plus préoccupant pour les nouveau-nés, qui se retrouvent dans une situation de vulnérabilité et sans protection juridique et sanitaire. Naguère, le département des Sénégalais de l'extérieur, par le biais de son secrétaire d’État de l'époque, avait annoncé avec enthousiasme que les passeports auraient une validité de dix ans".





Cependant, "cette promesse tant attendue tarde à se concrétiser, tout comme l'installation d'un consulat à Barcelone que le président Macky Sall avait annoncé en grande pompe, lors de sa première et dernière venue en Espagne en décembre 2015", précise notre source.





Pour elle, "il est impératif de décongestionner ce consulat afin d'assurer un service de qualité. La communauté sénégalaise d’Espagne a longtemps été traitée comme des Sénégalais entièrement à part. Elle a été laissée pour compte dans les politiques gouvernementales. Cet état de fait crée un profond sentiment d'injustice et d'abandon par les autorités. Malheureusement, malgré leurs promesses de mesures concrètes pour améliorer la vie des Sénégalais d’Espagne, nous constatons que ces engagements n'ont pas été suivis d'actions concrètes. Les attentes sont élevées, mais jusqu'à présent, les résultats sont en deçà des attentes, pour ne pas dire inexistants".





Il est essentiel que le gouvernement sénégalais prenne des mesures immédiates pour remédier à cette situation et tenir ses engagements envers la communauté sénégalaise établie en Espagne. Les Sénégalais méritent d'être traités avec respect et d'avoir accès aux mêmes opportunités et avantages que les compatriotes de la diaspora. Il est temps que nos autorités mettent fin à ces fausses attentes et nous considèrent comme des Sénégalais à part entière.