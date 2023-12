Contentieux avec le ministre de la Fonction publique : Le Sytjust revient à la charge et entame son quatrième mot d'ordre de grève

Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) a entamé, ce mercredi 13 décembre, son quatrième mot d'ordre de grève de 48 heures. Ceci pour amener le ministre de la Fonction publique a procédé à la mise en œuvre de la réforme du statut particulier des fonctionnaires de la justice.







Le secrétaire général du Sytjust, Me Aya Boun Malick Diop veut que le ministre Gallo Ba revienne à la raison. « La cause de notre décision n'est que l'entêtement de monsieur Gallo Ba, qui ne voudrait pas entendre raison face aux arguments pertinents que lui oppose son collègue de la Justice. Et c'est d'autant plus regrettable que pour une question de mise en œuvre d'une volonté politique déjà actée par un degré, que M. Gallo Ba veuille avoir une divergence au point de créer une crise d'une aussi grande ampleur dans le service public de la justice », se désole-t-il.





Selon Me Diop, « Gallo Ba, en tant que membre du gouvernement, devait avoir une solidarité à l'encontre de son collègue de la Justice, qui, par ailleurs, ne veut que corriger des erreurs frauduleusement introduites dans la mise en œuvre de la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice ».





En tout cas, poursuit-il, « les travailleurs de la justice sont en train de subir gravement les conséquences de l'obstination du ministre de la Fonction publique. Et cela ne nous laisse aucune option autre que celle de continuer la lutte jusqu'à ce que Gallo Ba revienne à une position conforme aux droits et à la raison » , précise-t-il.





À noter que le mouvement d’humeur a eu des conséquences à la Cour d'appel de Thiès où toutes les affaires figurant au rôle de la deuxième chambre civile et commerciale à la date d'aujourd'hui sont renvoyées au 27 décembre.