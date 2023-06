Convention avec La Poste : Le Directeur de Dakar Dem Dikk évoque un “partenariat historique”

Dakar Dem Dikk et le groupe La Poste ont paraphé une convention de partenariat, lundi dernier pour booster le service public et redynamiser la transformation digitale de ces deux entreprises avec le transport de colis et de courrier de la Poste par Dakar Dem Dikk.





Quatre points majeurs ont fait l’objet d’un accord cadre : l’élargissement de l’accessibilité des produits et services de La Poste au niveau de Dakar Dem Dikk, service financier, fret maritime, courrier express, voyage, excursion, etc ; l’envoi de colis et courrier express via les réseaux de transport de DDD, urbain, interurbain et international ; l’organisation des campagnes de communication à travers la régie globale de publicité de DDD en accord avec La Poste ; l’organisation de voyages et de transports de masse avec les bus de DDD.





“Ce partenariat historique ouvre à nos deux entités de nouvelles opportunités de création d’emplois et surtout d’assurer une meilleure qualité de service public”, a indiqué Ousmane Sylla, Directeur général de Dakar Dem Dikk, lors de la signature de cette convention.