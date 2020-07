Conversation téléphonique : Ahmeth Khalifa Niass dévoile le contenu de sa discussion avec Karim Xrum Xax

Ahmed Khalifa Niass

Le religieux et homme politique Ahmeth Khalifa Niass a donné des nouvelles d’Abdou Karim Guèye alias «Karim Xrum Xax». Ce, après une conversation téléphonique avec l’activiste.





Dans un communiqué du Bureau de presse du palais Ahmadyana, Ahmeth Khalifa a fait savoir que le membre du mouvement Nittu Deugg, qu’il appelle affectueusement «mon fils», lui rappelle son enfance.





Quand il avait son âge, Khalifa Niass a passé un séjour dans les geôles de Rebeuss avec son défunt frère Sidy Lamine Niass. «A cette époque, on avait brûlé le drapeau français. On a vraiment malmené l'État. Aujourd'hui que c'est son tour, on ne va pas le laisser seul», dit-il.





«L'Administration pénitentiaire, arguant la Covid-19 pour interdire les visites, j'ai pu obtenir l'exception de parler à mon fils au téléphone. Il a un bon moral. Quand on est renforcé de l'intérieur, on ne faiblit pas. Bientôt, il aura terminé de purger la peine pour laquelle il a été condamné. Il a même la possibilité, quand ses avocats le demandent, d'obtenir une remise de peine. Car si on a purgé la moitié de sa peine et qu'on s'est bien conduit, on y a droit», explique Ahmeth Khalifa.