COOPERATION ALLEMANDE - GIZ : AVIS D’APPEL D’OFFRES

SELECTION D’UNCABINET POUR L’ETUDE PORTANT ELABORATION D'UN CADRE DE REFERENCE D'ANALYSE FINANCIERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS L'ESPACE UEMOA







La Directive N°01/2011/CM/UEMOA de la Commission de l’UEMOA a doté les Etats membres du Régime Financier harmonisé des Collectivités territoriales ainsi que de deux annexes constituées par la nomenclature budgétaire harmonisée et le plan comptable harmonisé des Collectivités territoriales. A ce jour, six (6) pays sur huit (8) ont pu transposer la Directive dans leur législation nationale. L’analyse financière des Collectivités territoriales est un enjeu extrêmement important pour l’ensemble des acteurs, aux échelles locale, nationale et régionale. Elle permet d’apprécier les forces et les faiblesses de la situation financière des Collectivité territoriales, d’évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements financiers et donner une idée de leurs marges de manœuvre financières. Elle peut orienter la politique nationale et régionale en matière de finances locales.

En collaboration avec la Commission de l’UEMOA et avec la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DNTCP) du Mali, le Projet de Renforcement des Compétences Régionales en matière de Décentralisation en Afrique de l‘Ouest, de la Coopération technique allemande et mise en œuvre par la GIZ, envisage le recrutement d’un cabinet d’étude pour l’élaboration d’un cadre de référence d’analyse financière des collectivités territoriales dans l’espace UEMOA.





L’objectif principal de cette étude est de disposer d’un cadre de référence d’analyse financière rétrospective et prospective des collectivités territoriales.





Les pays concernés par l’étude sont les 08 pays membres de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) et la Mauritanie.





Le présent avis d’appel est lancé pour recruter un prestataire de services à cet effet.





La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les structures remplissant les conditions énumérées dans le Dossier d’Appel d’Offres. Les cabinets intéressés peuvent obtenir le dossier d’Appel d’Offres en envoyant une demande à l’adresse [email protected] avec en objet « Dossier N°83449192 _ Elaboration d'un cadre de référence d'analyse financière ». La demande devra contenir le nom, contacts et N° IFU de la structure.





Les offres rédigées en langue française doivent être envoyées en version PDF à l’adresse [email protected] avec en objet « Offre N° 83449192 _ Elaboration d'un cadre de référence d'analyse financière »au plus tard le jeudi 16 Novembre 2023 à 17 heures 00 minutes GMT+1 (heure du Bénin).