Coopération Onas-Onee : des résultats probants après plus d’une année de mise en œuvre du projet

Le projet de coopération entre l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) et l’Office National de l’Electricité et de l’Eau (ONEE) du Maroc a produit des effets escomptés. C’est la bonne note décernée par Dr Anne Bousquet de Global Water Operators’ Partnerships Alliance (GWOPA)/UN-Habitat qui encadre la coopération entre les deux institutions. « Cette coopération entre l’ONAS et l’ONEE du Maroc fait partie des 22 projets que nous coordonnons. Nous avons mis en place à l’échelle globale, un cadre d’échanges afin que les parties prenantes puissent profiter des expériences réussies et des bonnes pratiques des uns et des autres », a laissé entendre Dr Anne Bousquet de GWOPA/ONU-habitat.





Leur institution joue le rôle de mise en relation entre les organisations et les services intervenant dans le secteur. Ce projet financé par l’Union Européenne pourrait être prolongé au regard des résultats probants enregistrés après plus d’une année de mise en œuvre. « Il y a une perspective de renouvellement de cette coopération. Il y a des enjeux de préservation des acquis et des bonnes pratiques. Nous allons convaincre le bailleur afin qu’il prolonge ce projet de deux à trois ans en l’orientant vers d’autres axes de coopération », a déclaré Dr Anne Bousquet.







Cette coopération entre les experts des institutions a permis de résoudre des problèmes sur le terrain. Sur le registre des résultats, il y a le renforcement des compétences des ressources humaines, la rédaction du référentiel qualité au profit de l’ONAS. « Nous avons terminé l’élaboration du référentiel qualité. Nous l’avons testé grâce à des outils de terrain. L’ONAS peut s’en servir de manière directe sur le terrain pour évaluer les services fournis par ses prestataires », a notifié Mardi Abderrafi de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau (ONEE) par ailleurs Directeur de l’Institut National de l’Eau et de l’Assainissement du Maroc.