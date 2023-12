Coopération sénégalo-ivoirienne : les deux pays vont mutualiser leurs efforts pour relever défi de l’industrialisation en Afrique

En marge du forum d’affaires Sénégal-Côte d’ivoire qui a réuni les acteurs économiques des deux pays, à Dakar, le ministre sénégalais du Commerce, Abdou Karim Fofana, a reçu son homologue ivoirien dans le but de consolider cette coopération sénégalo-ivoirienne. Le 16 décembre, les deux hommes ont visité l’usine FKS du Sénégal qui prévoit de s’élargir en Côte d’Ivoire et qui s’active dans le domaine de l’agro-alimentaire.



Le cacao de la Côte d’Ivoire, l’arachide du Sénégal entre autres bases de recettes de fabrication de biscuits ou le chocolat de l’usine FKS, lient encore les deux pays frères. Pour découvrir ce qui se fait au Sénégal et qui rentre dans les chaînes de valeur nationales et internationales, les autorités ivoiriennes ont exploré l’usine Four du Khalife Sarl (FKS) qui va s’implanter chez eux.



Ce pas est également un exemple de collaboration industrielle entre les deux pays et d'après Abdou Karim Fofana, « cela montre que l’industrie sénégalaise et l’ivoirienne sont complémentaires ».



« La coopération Sud-Sud doit être une réalité. L’Afrique doit produire ce qu’elle consomme et les populations africaines doivent consommer ce que produisent nos entreprises », estime ,Souleymane Diarassouba le ministre ivoirien du commerce.



Pour ce dernier, il est important de montrer aux opérateurs économiques que la dynamique de coopération entre les deux pays est déjà en marche. D’ailleurs, « l’agrément de la Côte d’Ivoire a récemment été donné à cette usine (FKS), par le biais du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (CEPECI ) », informe t-il.



Rappelons que cette firme installée au Sénégal depuis 14 ans et répondant à tous les critères va s’établir en Côte d’Ivoire dans le cadre de la transformation du cacao (en masse, patte, beurre de cacao).



Ainsi, le ministre Souleymane Diarassouba de porter à la connaissance de la population ivoirienne que « le groupe FKS a commencé ses activités en Côte d’Ivoire avec la construction d’une usine qui assurera la transformation de 150.000 tonnes de cacao pour un investissement de plus de 68 milliards de FCfa ». Une dynamique qui appelle les acteurs qui sont déjà à pied d’œuvre pour l'opérationnalisation de l’usine en début de 2025.





Satisfait et rassuré quant à l’hygiène, la sécurité et qualité de la production, après cette visite, M. Diarassouba de saluer les parties prenantes d’avoir facilité le travail du CEPICI (Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire) dirigée par Solange Amicha, qui se dit également impressionnée par les différentes productions de l’entreprise africaine exportatrice qui répond aux standards internationaux.