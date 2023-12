COP28- Vulnérabilité de la banlieue de Dakar : Le PROGEP2 cité en exemple

La contribution de la deuxième Phase du Projet de Gestion des Eaux pluviales et d’Adaptation au Changement climatique (Progep 2) àl’identification des causes et à la recherche de solutions pour lutter contre les inondations à Dakar a été au cœur du panel qui s’est tenu ce samedi à Dubaï en marge de la COP28.



À cet effet, l’ingénieur hydraulicien de l’ADM, Aly Tounkara, a présenté les solutions endogènes spécifiques sur les changements climatiques à Dakar. Il s’agit notamment de renforcer la capacité sur des plans urbains résilients au climat, des plans directeurs de drainage et des plans de gestion des risques d’inondation, de systématiser et promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion intégrée de la résilience climatique urbaine et de renforcer les approches d'assainissement résilientes au climat dans les zones périurbaines par la construction d’ouvrage de drainage. Enfin, le Progep2 va élaborer des outils de planification et gestion urbaines intégrées prenant en compte les risques climatiques et la durabilité des villes.



Il faut rappeler que le PROGEP II , qui intervient dans les villes de de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, Rufisque et Thiès, se propose de trouver des solutions durables à travers une approche intégrée reposant sur une combinaison de réponses infrastructurelles et non infrastructurelles.



Au terme de sa présentation, M. Tounkara a recommandé la poursuite de la mise en œuvre du PROGEP 2 dans d’autres localités du pays à travers la recherche d’autres financements.