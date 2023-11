Corps exhumé à Kaolack : du nouveau sur le cerveau présumé

L’enquête sur la dépouille exhumée et brûlée à Léona Niassène avance à grands pas. Plusieurs médias ont annoncé, ce jeudi, que le total des personnes arrêtées est monté à treize. Une première vague concerne quatre individus.



Le cerveau court toujours. D’après L’Observateur, il a été localisé en Gambie où il se serait réfugié après que la gendarmerie s’est lancée dans la traque des auteurs de la barbarie dont la victime, C. Fall, serait un homosexuel. Le journal renseigne qu'il «est un membre d’une famille religieuse de Kaolack».



Pour lui mettre la main dessus et procéder à son rapatriement, poursuit la même source, les enquêteurs ont saisi la police gambienne par des correspondances.