Côte d’Ivoire : le duo SABLUX - SUNU à la conquête du marché de l’immobilier

Le Groupe Sablux poursuit sa multinationalisation. Après Sablux Guinée, Sablux Côte d’Ivoire a été lancée officiellement ce vendredi 3 novembre au siège local de l’entreprise, à Cocody, à Abidjan. L’entreprise fondée en 2009 se lance dans cette aventure avec le Groupe SUNU, leader de l’Assurance-vie dans la zone CIMA.



« Il s’agit d’un mariage logique, ces deux entreprises sont complémentaires. D’un côté, vous avez un champion dans le domaine de l’immobilier, Sablux, et de l’autre l’une des quatre compagnies les plus performantes du marché ivoirien des Assurances, SUNU. » commente un homme d’affaires.



Sablux Côte d’Ivoire voit le jour avec déjà deux projets, tous implantés à Cocody Danga : les résidences Nathifa et les immeubles Lewa.



Le premier, de très haut standing et à multiples commodités, est doté de deux tours de dix et de douze étages. Le second est constitué de plateaux de bureaux aux niveaux supérieurs et de deux niveaux de parking au rez-de-chaussée et au sous-sol, entre autres commodités.



Les projets de Sablux en Guinée et en Côte d’Ivoire constituent, selon Monsieur Souleymane DIALLO, co-fondateur et Directeur Général de Sablux Holding « un moyen d’élargir la surface d’intervention de Sablux, mais ils traduisent aussi son engagement résolu a? construire l’immobilier de demain en Afrique ».



Un engagement sur la durée : « Le Groupe SABLUX va continuer dans les prochaines années sa stratégie d’expansion dans la sous-région. Nous pensons qu’avec l’appui des États et de partenaires locaux, qu’il serait possible, voire nécessaire, d’étendre notre expertise. Nous souhaitons participer activement a? la problématique de l’emploi des jeunes. » conclut Monsieur DIALLO.



Le Groupe SUNU est un groupe panafricain de services financiers. Le nouveau partenaire de Sablux est présent dans 17 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre avec une trentaine de sociétés dont 9 compagnies d’assurance Vie, 17 compagnies d’assurance IARD, 2 banques, 1 société de microfinance et 2 sociétés de Gestion Santé.



Fondé en 2009, SABLUX est un groupe 100% sénégalais, qui a bâti sa renommée dans les métiers de la promotion immobilière. Conscient qu’un secteur immobilier sain et prospère est un moteur de croissance économique et de développement, la société l’a investi avec l’ambition de faciliter l’accès au logement à une grande partie de la population en proposant des produits adaptés à divers segments de marché, et dont la qualité est conforme aux standards les plus exigeants de la profession avec une politique de prix adaptée.