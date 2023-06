Coupure d’électricité au quartier Saré Guidel de Tambacounda : les menuisiers et les tailleurs broient du noir à la veille de la tabaski

Depuis quelques jours, les populations du quartier Saré Guilel de la commune de Tambacounda sont dans une colère noire à cause de longues coupures d’électricité causant d'importants dégâts matériels. Les ménagères, les tailleurs et les ouvriers ruminent leur colère en cette veille de Tabaski. « Il ne se passe pas une seule journée sans qu'on ait une longue coupure d'électricité. Aucun communiqué n’a été rendu public pour avertir les populations, les tailleurs et les ouvriers des coupures et aucune explication n’a été non plus donnée sur les raisons de tous ces désagréments », a déploré Mamadou Thiam. Ce tailleur au bout des nerfs risque de ne pas honorer ses engagements vis-à-vis de ses clients en cette veille de Tabaski à cause des coupures d'électricité. Il n’est pas le seul. Le menuisier métallique, Abdou Fall est logé à la même enseigne. Il s’indigne du fait que c’est le seul quartier qui est soumis aux coupures.