Cour suprême : Dame Mbodj lance un message au juge chargé de l'affaire

Demain,la cour suprême et celle de la CEDEAO vont statuer sur le sort d'Ousmane Sonko concernant sa participation à la prochaine élection présidentielle de 2024.

Une occasion pour Dame Mbodj d'exhorter le juge Ciré Aly Ba,chargé de trancher l'affaire,à suivre les pas de son père, le juge Aly Ciré Ba. Pour rafraîchir les mémoires, Dame Mbodj évoque le cas du Président Abdou Diouf qui voulait écarter Abdoulaye Wade lors des élections de 1993 par le biais du juge en question. Stratégie qui n'avait pas marché.





" J'invite solennellement le juge Ciré Aly Ba,celui qui est chargé de trancher l'affaire d'Ousmane Sonko demain à la cour Suprême, à prendre ses responsabilités et à les assumer comme l'avait fait son père, Aly Ciré Ba en 1993, avec le Président Abdou Diouf qui a voulu l'utiliser pour rejeter la candidature de Abdoulaye Wade. Mais le juge Aly Ciré Ba avait fait preuve de courage. Il avait pris ses responsabilités en défiant les instructions de l'ancien président Abdou Diouf et en validant la candidature de Wade. Une attitude qui avait surpris pas mal de Sénégalais, mais que tout le monde avait vivement salué", explique Dame Mbodj.





Poursuivant, le secrétaire général du CUSEMS Authentique liste ses attentes pour ce vendredi 17 novembre.





"Aujourd'hui ,c'est cette attitude là, que nous Sénégalais, attendons de son fils qui est le juge Ciré Aly Ba. Nous demandons solennellement à Ciré Ba de copier cet exemple,ce beau geste éthique et professionnel de son père pour le coller dans le cas d'Ousmane Sonko, en appliquant la décision du juge Sabassy Faye. C'est ça qu'on attend de vous demain Monsieur le juge, pour que l'Etat de droit et la démocratie soient restaurés, pour que ton nom entre à jamais dans l'histoire du Sénégal comme ton père et le juge Sabassy Faye qui servent d'exemples", ajoute-t-il.