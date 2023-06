Coût de la vie : Dakar, 66ème ville la plus chère du monde

Le classement Mercer des villes les plus chères du monde pour les employés en poste à l'étranger suscite chaque année un grand intérêt. Cette année, ce classement a révélé des tendances, mettant en évidence les villes les plus coûteuses et les moins coûteuses pour les expatriés. Au milieu de ces résultats, une position a particulièrement attiré l'attention : la 66e place occupée par la ville de Dakar.





Dans le classement actuel, il est intéressant de noter que seules deux villes asiatiques figurent parmi les dix premières. Ce chiffre est en baisse par rapport à l'année précédente, où quatre villes asiatiques se trouvaient dans le top 10. Toutefois, ces deux villes, à savoir Hong Kong et Singapour, occupent les deux premières positions de la liste. Par ailleurs, les villes les moins chères du monde sont également situées en Asie, à savoir Karachi et Islamabad.





L'Europe se distingue également dans ce classement, avec cinq villes européennes parmi les dix premières. La Suisse se démarque en ayant quatre de ses villes représentées, tandis que Copenhague complète ce groupe sélect. Parmi les autres villes coûteuses de la région, nous trouvons Londres, Vienne, Amsterdam, Prague (qui a grimpé de 27 places dans le classement mondial depuis l'année précédente) et Helsinki.





Le Moyen-Orient présente également ses villes coûteuses, avec Tel-Aviv en tête de liste pour les employés mondiaux, occupant la 8e place au niveau mondial. Les Émirats arabes unis, avec Dubaï (18) et Abou Dhabi (43), ont également vu leurs villes grimper dans le classement par rapport à l'année précédente. Riyad (85) et Djedda (101), en Arabie saoudite, ont également connu une progression significative, gagnant respectivement 18 et 10 places dans le classement mondial.





En Amérique centrale et du Sud, Nassau est la ville la plus chère pour les employés mondiaux, occupant la 10e place au niveau mondial. Elle est suivie de près par San Juan (44) et Buenos Aires (45). Il convient de souligner que plusieurs villes de cette région ont considérablement progressé par rapport à l'année précédente, avec San José et Mexico qui ont respectivement gagné 76 et 70 places dans le classement.





En ce qui concerne l'Amérique du Nord, New York conserve sa place de ville la plus chère, occupant la 6e position mondiale. Elle est suivie de Los Angeles (11) et de San Francisco (14). Toutes les villes des États-Unis ont connu une progression dans le classement depuis l'année précédente, avec une mention spéciale pour Détroit (+27), Houston et Cleveland (+24 chacune).





En Afrique, le classement révèle que les villes les plus chères en termes de coût de la vie sont Bangui (26), Djibouti (27) et Luanda (30). À l'opposé, les villes les moins chères du classement comprennent Windhoek, Durban et Tunis, suivies de près par Le Caire, qui a reculé de 63 places depuis l'année précédente.





Il convient de souligner que toutes les comparaisons de coût de la vie dans ce classement ont été réalisées en utilisant New York comme ville de référence. Les fluctuations des devises ont été mesurées par rapport au dollar américain, offrant ainsi une base de comparaison solide pour évaluer le coût de la vie dans différentes villes du monde.





L'enquête réalisée par Mercer pour établir ce classement a couvert plus de 400 villes à travers le globe. Cette année, le classement inclut 227 villes réparties sur cinq continents, offrant ainsi une vision globale des différences de coût de la vie à travers le monde.





Pour établir ces résultats, Mercer a comparé les prix de plus de 200 produits et services, tels que le logement, les transports, la nourriture, les vêtements, les produits ménagers et les divertissements. Ces données fournissent aux employeurs les informations clés nécessaires pour concevoir des programmes de rémunération adaptés et transparents pour leurs employés expatriés.