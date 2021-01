Couvre-feu : Le calvaire des banlieusards pour rallier leurs domiciles

Le premier jour de couvre-feu a été pénible pour certains Dakarois. Selon L’AS, certains d’entre eux ont eu, hier, toutes les peines du monde pour rallier leurs domiciles à la descente. Ce, à cause d’un manque de moyens de transport et des embouteillages.En effet, ils étaient nombreux des habitants de Pikine, Guédiawaye ou même de Rufisque à marcher pour rentrer avant l’heure du couvre-feu. C’est dire que les horaires de travail et de descente doivent forcément être revus par les autorités.