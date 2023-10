CPI: Apix remet les gaz

Ce vendredi 05 octobre 2023 a marqué le démarrage effectif des travaux des groupes thématiques du Conseil Présidentiel de l'investissement (CPI).



À l'initiative de l'APIX qui assure le Secrétariat permanent du CPI, le groupe thématique intitulé "Transformation et mise à niveau digitale/numérique de l'économie sénégalaise" qui regroupe plus de 80 membres issus du secteur privé, de l'administration publique, de la société civile et des partenaires au développement ont engagé pendant 3 jours la reflexion pour faire un état des lieux.



Il s'agissait d' identifier les contraintes à l'investissement, notamment privé et de proposer, in fine, des mesures et des réformes phares pour l'amélioration de l'attractivité du Sénégal à l'investissement. Les travaux de ce premier groupe thématique se sont poursuivis afin d’aider à consolider les atouts de la Destination Sénégal comme terre d’investissement.