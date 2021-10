CRD-Gamou de Médina Baye : Les acteurs étatiques s’engagent pour la réussite de l’évènement

Crd du Gamou de Medina Baye au Ministére de l' Interieur

En prélude du Gamou International de Médina Baye, une réunion s’est tenue au ministère de l’Intérieur. L’objectif de cette rencontre était d’évoquer les mesures et les appuis pris par le gouvernement sénégalais pour la bonne tenue de cet évènement. C’était aussi l’occasion pour la délégation de la cité religieuse, conduite par son porte-parole Cheikh Mahi Cissé, de faire part de leurs doléances au ministre Antoine Félix Diome.





La salle de conférence du ministère de l’Intérieur a refusé du monde ce lundi 4 octobre. La raison, le Comité de Règlement des Différends s’y tenait. Sur la table des officiels on pouvait noter les présences du porte-parole de Médina Baye, Cheikh Mahi Cissé, du gouverneur de Kaolack et les représentants des organismes étatiques sous la houlette d’Antoine Félix Diome, ministre de l’Intérieur. Aliou Badara Mbengue, gouverneur de la région à l’honneur, a dans un premier temps énuméré de manière ramassée les promesses et les actions des différents acteurs de l’Etat avant que les principaux concernés n’y reviennent de fond en comble. Ainsi, au niveau sécuritaire, la police annonce le déploiement de 800 éléments dans la cité religieuse. L’installation de salles de vidéo surveillance est prévue. Une compagnie du groupement mobile d'intervention sera déployée 10 jours avant l'événement a assuré l'institution représentée à la réunion.





L'Onas compte déployer 5 camions de vidange devant effectuer 600 rotations, 5 jours avant le Gamou. 30 toilettes mobiles vont être installées dans la cité religieuse de Médina Baye et les quartiers environnants, 3 jours avant le rendez-vous. Mais sur ce point, le gouverneur de la région a émis le souhait que 30 toilettes de plus soient ajoutées. Un vœu que la société a pris en compte, cependant, elle ne donne pas les garanties de sa réalisation. L’Onas assure qu’un curage des tuyaux est en cours à Médina Baye et 480 branchements sont déjà effectués sur les 600 prévus.





Qui dit rassemblement, dit Covid-19. La directrice de la santé, Dr Marie Khémesse Ngom, présente à cette réunion a évoqué la facilitation des tests Covid. En effet, la directrice a mis en exergue le fait que ce Gamou attire aussi énormément de personnes venant de l’extérieur pour expliquer la baisse du coût de l'analyse qui est passé à 25.000Fcfa pour les étrangers. Elle a donné des garanties sur la réactivité des services sanitaires au niveau des frontières pour faciliter la démarche aux pèlerins. Autre annonce et pas des moindres, la disponibilité d'un bon de médicaments de 8 millions Fcfa mis à la disposition de Médina Baye.





Par la suite, le porte-parole de la cité religieuse a fait une plaidoirie dans laquelle il énumérait leurs attentes parmi lesquelles, la facilitation de la procédure de visa pour les fidèles provenant de Somalie. Une doléance que le directeur de la gendarmerie s’est engagé à réaliser non sans expliquer l’importance d’un contrôle minutieux des entrants.





Antoine Félix Diome et Cheikh Mahi Cissé satisfaits des efforts





A la suite de cette réunion qui aura duré cinq tours d’horloge, Cheikh Mouhamadou Mahi Cissé, porte-parole de la Hadra Ibrahimya s’est vu confier la parole. Il s’est dit heureux des actes posés par l’Etat. Le porte-parole a remercié l’engagement de tous les acteurs présents pour la réussite de cet évènement tout en exhortant le monde de la presse à couvrir le gamou de la plus belle des manières. Il a tenu à remercier le président Macky Sall tout en lui formulant des prières : « J’ai entendu une personne dire dans une voiture que si tu pries pour le chauffeur, tu pries pour toi aussi. Car, s’il arrive à destination, tu arriveras aussi. »