Création du MFDC : Émile Badiane n'a pas milité pour la fraction, selon Robert Sagna et proches

Création du MFDC en Casamance

"Contrairement à ce que les gens pensent, le MFDC crée à l'époque à Sédhiou n'a rien à voir avec celui dont nous avons vécu les conséquences. Émile n'était pas contre l'unité nationale. Il n'était pas pour la fraction, autrement dit pour la session de la Casamance du reste du Sénégal". Tels sont les propos tenus par Robert Sagna à l'occasion du cinquantenaire de la mort d'Émile Badiane.





Selon l'ancien maire de Ziguinchor, Émile Badiane a toujours milité pour le développement de la Casamance dans le Sénégal. L'idée prônée à l'époque est que la Casamance et les casamançais soient considérés comme des Sénégalais à part entière et non pas comme des sénégalais entièrement à part, affirme Robert Sagna.

Vivienne Badiane, fille de Émile de préciser que le MFDC n'a été créé que pour le développement de la Casamance. Selon elle, Émile Badiane et Ibou Diallo entre autres se sont battus pour que la Casamance soit représentée dans le gouvernement là ou les choses se décident à Dakar et bien représentée par ses fils.