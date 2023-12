Crédit mutuel du Sénégal : scandale des 540 millions, les syndicalistes balancent

Après les 540 millions, d’autres crédits illégaux décelés suite au scandale financier qui secoue le Crédit mutuel du Sénégal (CMS). Dans une lettre adressé au ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, les syndicats et le collectif de défense du CMS, alertant sur la situation de « mauvaise gouvernance », révèlent un trou de 810 millions de francs Cfa à la caisse de l’agence de Tivaouane. Celui-ci a été décelé par la mission d’inspection réalisée dans le cadre de l’affaire de prêts frauduleux à l’agence de la Médina estime à 540 millions, selon l’accusation. Qui indique « qu’aucune poursuite judiciaire sérieuse n’a été enclenchée dans cette affaire. » Avant d’annoncer qu’un autre un crédit illégal a été débusqué cette fois ci à l’agence de Ouakam où les fonds en cause sont évalués à 4,6 milliards dans le cadre d’un projet immobilier. Les agences de Colobane et de Fass sont aussi touchées. Le Directeur général du CMS, Amadou Jean Jacques Diop, est indexé. En effet, il est accusé d’avoir confisqué « pour une première fois dans l’histoire du CMS, le rapport de la commission bancaire de l’Uemoa destiné à l’institution et sensé faire l’objet de partage avec les services compétents pour la prise en charge des différentes recommandations, en complicité avec le PCA de l’Union des caisses du CMS, Alpha Ndaw. ». Il s’y ajoute, fulminent les syndicalistes, que Diop a été nommé en violation des statuts actuels du CMS validés en 2017 et qui stipulent en leur article 42 que le Directeur général est nommé par le Conseil d’administration pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois « après évaluation jugée satisfaisante ».