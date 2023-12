Crédit mutuel du Sénégal : une mafia cernée, plus de 500 millions volés

L'ancien chef de l'agence du Crédit mutuel Sénégal (CMS) de la Médina, R. Ngom, et une femmes d'affaires, A. Kounta, arrêtées. D'après Libération, qui donne l'information, le premier a été cueilli par les éléments de la Section de recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane à Saly avant d'être transférés à la Caserne Samba Diéry Diallo sous le régime de la garde à vue en compagnie de la seconde mise en cause.



Les deux pourraient être déférés aujourd'hui, annonce le journal. Celui-ci renseigne que leur arrestation fait suite à une plainte de la Direction générale du CMS. L'enquête a établi que la dame s'est servie de plusieurs cartes d'identité pour monter plusieurs prêts frauduleux au niveau de l'agence de la Médina grâce à des complicités internes.



Le montant en cause est évalué à 540 millions de francs Cfa. Face aux enquêteurs, la mise en cause a reconnu les faits et propose de rembourser, dans un premier temps, 200 millions qu'elle avait gardés.



De son côté, R. Ngom a partiellement reconnu les faits, affirmant qu'il était au courant mais qu'il a rendu compte à la hiérarchie. Ce que la direction dément.