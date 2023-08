Crimes, délits… : la police a arrêté 23 000 personnes, démantelé 79 gangs et rapporté 161 millions F CFA à l’État

Dans le cadre de ses activités de prévention et de répression des délits, crimes et autres faits de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, la police nationale a intensifié les opérations de ratissage de ses secteurs de compétence. Ces actions ont produit des résultats probants durant le premier semestre (janvier-juin) de 2023. Voici, en chiffres, le bilan semestriel dressé par la direction de la sécurité publique et dont Seneweb a pris connaissance.



23 635



Le nombre de personnes interpellées durant les six premiers mois de l’année. Cent trente-trois de ces individus sont des étrangers. Sur ces arrestations, 3767 ont conduit à des défèrements au parquet.



79



Entre janvier et juin derniers, la police a démantelé 79 gangs. D’après les statistiques de la direction de sécurité publique, ceux-ci étaient constitués de 191 «individus dangereux». Cent-quatre étaient spécialisés dans les vols à main armée avec violence, 67 dans les vols avec effraction et cambriolage et 20 ont commis des homicides volontaires.



1433



Le total des individus arrêtés durant la période considérée pour des affaires relatives au trafic de drogue. Vingt-huit étrangers figurent dans le lot. Les opérations de la police visant ces personnes ont permis de mettre la main sur des drogues dures (héroïne et cocaïne) et du chanvre indien en packs (2793,79 kg), en cornets (3742) et en joints (256).



161 millions F CFA



Dans le cadre de ses activités de prévention et de répression de la criminalité et de la délinquance, la police a recouvré 161 millions 330 mille francs CFA entre janvier et juin de cette année. Ce montant représente la somme des amendes forfaitaires prononcées.



3401



Le nombre d’accident recensés par la police a recensé en six mois (janvier-juin). Ceux-ci ont causé 94 morts, 1866 dégâts matériels et 1441 dommages corporels.



7690



Le nombre de voitures envoyées en fourrières durant le premier semestre de 2023. À cela il faut ajouter 15 410 motos et une calèche. En outre, 135 541 pièces de véhicules ont été saisies.