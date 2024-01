Crise de la dette africaine : une spirale sans fond?

Alors que l'explosion de la dette fait planer le spectre d'une paralysie de l'économie mondiale, plusieurs experts pointent la situation alarmante de l'Afrique sub-saharienne, qui traverse "la pire crise de son histoire", et où plusieurs pays sont déjà entrés en défaut de paiement.

Hausse des taux d'intérêt et surendettement empêchent de nombreux Etats de financer leur développement, comme l'ont souligné cette semaine les dirigeants africains au Forum économique mondial de Davos.

D'où vient la crise actuelle?

Après la crise économique mondiale de 2009, les banques centrales des pays industrialisés ont progressivement baissé leurs taux d'intérêt, tandis que les marchés financiers internationaux s'ouvraient aux pays du Sud, qui jusque-là empruntaient essentiellement à des créanciers publics.

"De nombreux pays en développement qui avaient désespérément besoin d'injecter des liquidités dans leurs économies, se sont rués sur ces prêts à bas coûts, dans des marchés sans règle ni régulation", relève l'économiste kényane Attiya Waris, experte indépendante auprès de l'ONU. Le Fonds monétaire international (FMI) les a "largement encouragés", note-t-elle.

Après l'euphorie des débuts, les fragiles économies africaines, dépendantes de l'exportation de matières premières (hydrocarbures, bois, minerais...), ont subi de plein fouet la baisse des cours mondiaux à partir de 2015. Leurs revenus se sont effondrés. Une situation largement aggravée par la pandémie de Covid et les retombées de la guerre en Ukraine.

A court de liquidités, incapables de rembourser leurs créanciers, plusieurs pays ont alors contracté de nouveaux emprunts afin payer le service de la dette déjà existante, créant une spirale infernale qui empêche des investissements vitaux dans les infrastructures, la santé ou encore l'éducation.

Aujourd'hui, 22 pays présentent un risque élevé de surendettement ou l'ont déjà atteint, a calculé la Banque mondiale en avril 2023. Parmi eux, le Ghana et la Zambie, qui ont fait défaut, ainsi que le Malawi et le Tchad, sous assistance du FMI. L'Ethiopie, placée en "défaut partiel" par l'agence de notation Fitch en décembre, négocie également un plan d'aide.

Blocage des créanciers privés



En 2022, la dette publique en Afrique a atteint 1.800 milliards de dollars, en hausse de 183% depuis 2010, un taux environ quatre fois supérieur à la croissance de son PIB, selon l'ONU.



Réunis sous l'égide du G20, les créanciers publics occidentaux et plusieurs partenaires dont la Chine - parfois accusée d'avoir "piégé" les gouvernements en bâtissant de coûteux projets d'infrastructures contre de la dette - tentent de trouver des compromis pour restructurer celle de 40 Etats africains.

Mais le bât blesse souvent au niveau du secteur privé - fonds de pension et d'investissements - devenu en quelques années le premier créancier de la dette extérieure publique africaine: 42% en 2022, contre 38% pour les institutions multilatérales (FMI, Banque mondiale...) et 20% pour les partenaires bilatéraux, principalement la Chine (11%).

"On présente souvent la Chine comme le +grand méchant+, mais elle a compris l'importance de donner de l'air aux Etats en très grande difficulté, et participe désormais aux efforts même si cela a pris du temps", souligne Mathieu Paris, coordinateur de la Plateforme française dette et développement.

La cas de la Zambie est édifiant. Après deux ans de difficiles négociations, Lusaka a obtenu en juin 2023 un accord présenté comme "historique" avec ses créanciers publics pour restructurer 6,3 milliards de dollars de dette - sur les 18,6 milliards contractés à l'étranger.

Or, cet accord ne peut s'appliquer si les créanciers privés ne fournissent pas un effort similaire. Et le gestionnaire d'actifs américain BlackRock, un des créanciers majoritaires de la dette zambienne, bloque. "Tout est à l'arrêt", regrette Attiya Waris.

Inflation et pauvreté



Avec l'accumulation de dettes à des taux d'intérêt toujours plus hauts, "les pays africains voient leur monnaie fluctuer dangereusement et l'inflation galope", détaille l'économiste ghanéen Charles Abugre. "L'impact quotidien est dramatique pour les plus pauvres: explosion du coût des transports, de la nourriture, du logement, alors que les salaires stagnent", déplore-t-il.



Face aux évaluations parfois jugées arbitraires des grandes agences internationales, l'Union africaine (UA) envisage de lancer une agence de notation financière panafricaine et plaide pour une meilleure représentativité des pays du Sud dans les institutions comme la Banque mondiale.

Pour Amine Idriss Adoum, directeur des Infrastructures au sein de l'agence de l'UA pour le développement, "la vraie question aujourd'hui n'est pas de savoir comment sortir de la dette, mais plutôt comment s'endetter intelligemment."

"Oui, la restructuration de la dette est importante, mais ces allégements ne doivent pas se faire au détriment des investissements dans les infrastructures, la santé ou l'énergie et pour cela, nous avons surtout besoin de diversifier nos économies", dit-il.